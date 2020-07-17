Систему видеоассистента рефери (VAR) впервые используют и на матче с участием команд Первой лиги. Произойдет это в матче, в котором сойдутся команды, претендующие на выход в УПЛ.

VAR используют на матче "Оболонь-Бровар" - "Рух", который состоится в понедельник, 20 июля. Об этом говорится в сообщении львовского клуба.

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Добавим, что это матч с участием команд, претендующих на выход в УПЛ. "Оболонь-Бровар" имеет 45 очков, а "Движение" – 44 очка, но еще одну игру в запасе. Команды разместились на 5-й и 6-й строчке турнирной таблицы. Однако третий "Агробизнес" имеет лишь 46 очков, а второй "Минай" - 47 баллов. При этом что в УПЛ выходят три команды, а руководство "Агробизнеса" уже заявило, что не будет подниматься в классе, даже если получит такое право.

Рассудить этот матч доверили арбитру Екатерине Монзуль. Ей на линии будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Арбитр VAR – Виталий Романов.