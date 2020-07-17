Систему відеоасистента рефері (VAR) вперше використають і на матчі за участі команд Першої ліги. Станеться це у матчі, в якому зійдуться команди, які претендують на вихід в УПЛ.

VAR використають на матчі "Оболонь-Бровар" – "Рух", який відбудеться в понеділок, 20 липня. Про це йдеться в повідомленні львівського клубу.

До слова: Визначились команди УПЛ, які зіграють у плей-офф за право виступити в Лізі Європи

Додамо, що це матч за участі команд, які претендують на вихід в УПЛ. "Оболонь-Бровар" має 45 очок, а "Рух" – 44 очки, але ще одну гру в запасі. Команди розмістилися на 5-й та 6-й сходинці турнірної таблиці. Однак третій "Агробізнес" має лише 46 очок, а другий "Минай" – 47 балів. При цьому що в УПЛ виходять три команди, а керівництво "Агробізнесу" вже заявило, що не підійматиметься у класі, навіть якщо отримає таке право.

Розсудити цей матч довірили арбітрині Катерині Монзуль. Їй на лінії допомагатимуть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька. Арбітр VAR – Віталій Романов.