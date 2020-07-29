"Колос" и "Мариуполь" на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграют в финале плей-офф УПЛ. Победитель этого матча сыграет в квалификации Лиги Европы.

Матч вызвал живой интерес со стороны болельщиков. Ведь это матч, где зрителям позволят посетить стадион. По данным каналов "Футбол", на матче, который состоится в среду, 29 июля, ожидается от 5 до 6 тысяч зрителей.

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Из-за этого ажиотажа "Колос" даже открыл дополнительную продажу билетов в три сектора. Стоимость билетов на этот матч команда из Коваливки установила довольно символическую – 1 гривна.

Стоит добавить, что количество болельщиков на этой игре может быть рекордным для "Колоса". До этого команду в Киеве максимально поддерживали 4 900 болельщиков на трибунах.

Напомним, Минздрав разрешил пустить зрителей на трибуны на этот матч. Однако их должно быть не больше, чем 25% от общей вместимости трибун. НСК "Олимпийский" может принять более 70 тысяч болельщиков. Поэтому на игру может прийти максимум 17 500 зрителей.

Матч "Колос" – "Мариуполь" начнется в 19:30.