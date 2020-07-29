"Колос" та "Маріуполь" на НСК "Олімпійський" в Києві зіграють у фіналі плей-офф УПЛ. переможець цього матчу зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Матч викликав жвавий інтерес зі сторони вболівальників. Адже це матч, де глядачам дозволять відвідати стадіон. За даними каналів "Футбол", на матчі, який відбудеться в середу, 29 липня, очікується від 5 до 6 тисяч глядачів.

Це варто побачити: Українець Яремчук оформив дубль за вісім хвилин у першому матчі після травми: відео

Через цей ажіотаж "Колос" навіть відкрив додатковий продаж квитків у три сектори. Вартість квитків на цей матч команда з Ковалівки встановила доволі символічну – 1 гривня.

Варто додати, що кількість вболівальників на цій грі може бути рекордною для "Колоса". До цього команду в Києві максимально підтримували 4900 вболівальників на трибунах.

Нагадаємо, МОЗ дозволив пустити глядачів на трибуни на цей матч. Однак їх повинно бути не більше, аніж 25% від загальної місткості трибун. НСК "Олімпійський" може прийняти понад 70 тисяч вболівальників. Тож на гру може максимум прийти 17,5 тисяч глядачів.

Матч "Колос" – "Маріуполь" розпочнеться о 19:30.