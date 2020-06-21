Украинский футболист Александр Зинченко ранее выступал за российскую "Уфу". Болельщики до сих пор помнят удачные выступления украинца за команду.

В рамках 23 тура чемпионата России "Уфа" встречалась с "Тамбовом", пишет 24 канал.

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Благодарность Зинченко

На этом баннере изображены многие люди, которые были причастны к клубу, в том числе и украинский футболист Александр Зинченко, который сейчас выступает за "Манчестер Сити".

Добавим, что Зинченко выступал в "Уфе" в сезоне 2015/16, проведя в составе российского клуба 33 матча. В этих поединках украинец дважды отличился результативными ударами и еще четыре раза ассистировал напарникам.



Банер на матче "Уфы" / ФК "Уфа"

Недавно появилась информация, что Зинченко может пополнить состав "Вест Хэма", где играет другой украинец Андрей Ярмоленко.

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