Український футболіст Олександр Зінченка раніше виступав за російську "Уфу". Вболівальники досі пам'ятають вдалі виступи українця за команду.

У рамках 23 туру чемпіонату Росії "Уфа" зустрічалась із "Тамбовом", пише 24 канал.

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Подяка Зінченку

На цьому банері зображено багатьох людей, які були причетні до клубу, в тому числі і український футболіст Олександр Зінченко, який зараз виступає за "Манчестер Сіті".

Додамо, що Зінченко виступав в "Уфі" у сезоні 2015/16, провівши у складі російського клубу 33 матчі. У цих поєдинках українець двічі відзначився результативними ударами та ще чотири рази асистував напарникам.



Банер на матчі "Уфи" / ФК "Уфа"

Нещодавно з'явилась інформація, що Зінченко може поповнити склад "Вест Хема", де грає інший українець Андрій Ярмоленко.

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