На матчі чемпіонату Росії вивісили банер із зображенням Зінченка: фото
Український футболіст Олександр Зінченка раніше виступав за російську "Уфу". Вболівальники досі пам'ятають вдалі виступи українця за команду.
У рамках 23 туру чемпіонату Росії "Уфа" зустрічалась із "Тамбовом", пише 24 канал.
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Подяка Зінченку
На цьому банері зображено багатьох людей, які були причетні до клубу, в тому числі і український футболіст Олександр Зінченко, який зараз виступає за "Манчестер Сіті".
Додамо, що Зінченко виступав в "Уфі" у сезоні 2015/16, провівши у складі російського клубу 33 матчі. У цих поєдинках українець двічі відзначився результативними ударами та ще чотири рази асистував напарникам.
Банер на матчі "Уфи" / ФК "Уфа"
Нещодавно з'явилась інформація, що Зінченко може поповнити склад "Вест Хема", де грає інший українець Андрій Ярмоленко.
Кар'єра Олександра Зінченка: головне
- Після розірвання контракту з донецьким "Шахтарем" Олександр Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в "Уфу".
- Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з "МанСіті".
- Цього ж літа перейшов на правах оренди до ПСВ, де зіграв у 12 матчах і віддав 3 гольові передачі.
- У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив один м'яч.