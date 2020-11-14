В матче женских команд по гандболу произошла массовая драка. К схватке присоединились не только девушки на паркете, но и все, кто был на игре.

Драка произошла между гандболистами "Днепрянки" (Херсон) и "Реал" (Николаев).

В конце встречи хозяйки были впереди – 27:27. Мяч был у команды "Днепрянка". Ее игрок Каролина Савченко пыталась прорваться к воротам, но против нее сфолила Светлана Аксенова. Оба гандболистки оказались на паркете.

Савченко ответила своим агрессивным поведением. И когда обеих гандболисток пытались разнять, Савченко бросила мяч в соперницу. В то время вокруг нее было сразу трое игроков "реала", так они на нее набросились. В то время к драке присоединились и другие гандболистки. И даже представители тренерского штаба.

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Матч был остановлен. Судьи долго ожидали, когда эмоции на площадке улягутся. Савченко и Аксенова же получили удаление.

Видео драки на матче "Дняпрянка" – "Реал" (смотреть в 01:13)