У матчі жіночих команд з гандболу сталася масова бійка. До сутички долучилися не лише дівчата на паркеті, але й всі, хто був на грі.

Бійка сталася між гандболістами "Дніпрянки" (Херсон) та "Реал" (Миколаїв).

Наприкінці зустрічі господарки були попереду 27:27. М'яч був у команди "Дніпрянка". Її гравчиня Кароліна Савченко намагалася прорватися до воріт, але проти неї сфолила Світлана Аксьонова. Обоє гандболісток опинилися на паркеті.

Савченко на це відповіла своєю агресивною поведінкою. І коли обох гандболісток намагалися розборонити, Савченко кинула м'яч в суперницю. У той час навколо неї було одразу троє гравців "реалу", тож вони на неї накинулися. У той час до бійки долучилися й інші гандболістки. І навіть представники тренерського штабу.

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Матч був зупинений. Судді довго очікували, коли емоції на майданчику вляжуться. Савченко та Аксьонова ж отримали вилучення.