Самый быстрый нокаут в истории: боец одолел "Кинг-Конга" за 3 секунды – видео
39-летний боец из Кубы Ули Диаз получил невероятную победу на турнире Bare Knuckle FC 14 в США.
Поединок против американца Даниэле Бенедетто по прозвищу "Кинг-Конг" он завершил уже на третьей секунде, пишет 24 канал.
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После старта боя Ули по прозвищу "Монстр" сразу же набросился на соперника и нанес ему несколько тяжелых ударов, от которых тот оказался в нокауте.
Видео нокаута
- Для 39-летнего Диаса, который ранее выступал в боксе, эта победа стала второй в двух поединках кулачных боев.
- Для 29-летнего Бенедетто это был дебютный бой в Bare Knuckle.
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