39-летний боец из Кубы Ули Диаз получил невероятную победу на турнире Bare Knuckle FC 14 в США.

Поединок против американца Даниэле Бенедетто по прозвищу "Кинг-Конг" он завершил уже на третьей секунде, пишет 24 канал.

К слову Кастетом в глаза: в Москве жестоко избили известного бойца ММА Харитонова – видео

После старта боя Ули по прозвищу "Монстр" сразу же набросился на соперника и нанес ему несколько тяжелых ударов, от которых тот оказался в нокауте.

Видео нокаута

Miami’s Uly “The Monster” Diaz with the fastest knockout in BKFC history. 3 seconds. pic.twitter.com/rgFLM18wd8 — Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) November 14, 2020

Для 39-летнего Диаса, который ранее выступал в боксе, эта победа стала второй в двух поединках кулачных боев.

Для 29-летнего Бенедетто это был дебютный бой в Bare Knuckle.

Справка. Bare Knuckle – это кулачные бои без перчаток.