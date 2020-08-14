Невдовзі в Україні стартує новий футбольний сезон. Зазвичай він розпочинався матчем за Суперкубок України. Та цього разу через зміщення чемпіонату, цей матч відбудеться дещо пізніше. Але може відбутися з глядачами.

Офіційна дата матчу за Суперкубок України – 25 серпня. Вона затверджена Виконкомом УАФ. Попередньо була інформація, що гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". А вже 26 серпня футболісти "Динамо" та "Шахтаря", які зіграють в цьому матчі, відправляться до розташування збірної України, пише 24 канал.

До слова: Новий сезон УПЛ стартує 22 серпня: календар матчів

За даними телеграм-каналу "Бомбардир", цей матч може відбутися з глядачами на трибунах. Зараз це питання вирішують футбольні чиновники.

Очікується, що на трибунах буде до 10 тисяч глядачів. Перебувати вони там повинні з дотриманням усіх медичних протоколів та вимог.

Нагадаємо. Після послаблення карантину та відновлення футбольних матчів в Україні, вони відбувалися без глядачів. І лише в рамках експерименту вболівальників на трибуни пустили у трьох матчах плей-офф УПЛ. Їх мало бути не більше, аніж 25% від місткості трибун, глядачі повинні були бути в масках та дотримуватися соціальної дистанції, на вході – температурний скринінг.

Журналіст Роман Бебех вказує, що дата матчу Суперкубка України буде залежати від того, як далеко дійде "Шахтар" в Лізі Європи (чи вийде у фінал турніру, який запланований на 21 серпня). Однак варто відзначити, що якщо "Шахтар" такий вийде у фінал Ліги Європи, то перенесуть його матч 1-го туру УПЛ проти "Колоса", який запланований на 21 серпня. Відтак на матч за Суперкубок України це жодним чином не вплине.