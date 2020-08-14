Матч за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар" може відбутися з глядачами, але в інший день
Невдовзі в Україні стартує новий футбольний сезон. Зазвичай він розпочинався матчем за Суперкубок України. Та цього разу через зміщення чемпіонату, цей матч відбудеться дещо пізніше. Але може відбутися з глядачами.
Офіційна дата матчу за Суперкубок України – 25 серпня. Вона затверджена Виконкомом УАФ. Попередньо була інформація, що гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". А вже 26 серпня футболісти "Динамо" та "Шахтаря", які зіграють в цьому матчі, відправляться до розташування збірної України, пише 24 канал.
До слова: Новий сезон УПЛ стартує 22 серпня: календар матчів
За даними телеграм-каналу "Бомбардир", цей матч може відбутися з глядачами на трибунах. Зараз це питання вирішують футбольні чиновники.
Очікується, що на трибунах буде до 10 тисяч глядачів. Перебувати вони там повинні з дотриманням усіх медичних протоколів та вимог.
Журналіст Роман Бебех вказує, що дата матчу Суперкубка України буде залежати від того, як далеко дійде "Шахтар" в Лізі Європи (чи вийде у фінал турніру, який запланований на 21 серпня). Однак варто відзначити, що якщо "Шахтар" такий вийде у фінал Ліги Європи, то перенесуть його матч 1-го туру УПЛ проти "Колоса", який запланований на 21 серпня. Відтак на матч за Суперкубок України це жодним чином не вплине.