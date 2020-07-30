Финал Суперкубка Италии по волейболу решили провести в античном амфитеатре в Вероне. Это сооружение в свое время принимало уже исторический матч по волейболу.

Решение о проведении финала Суперкубка Италии по волейболу 2020 года в античном амфитеатре в Вероне опубликовано на сайте итальянской лиги. Финальный матч состоится 25 сентября.

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За победу будут соревноваться четыре клуба – "Трентино", "Чивитанова", "Перуджа" и "Модена". Победитель каждой пары будет определяться по сумме двух матчей. При равном количестве очков соперники проведут "золотые сети". Именно победители и сыграют финал в Вероне.

Что известно об античном амфитеатре в Вероне