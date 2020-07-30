Матч за Суперкубок Италии состоится в античном амфитеатре: фото
Финал Суперкубка Италии по волейболу решили провести в античном амфитеатре в Вероне. Это сооружение в свое время принимало уже исторический матч по волейболу.
Решение о проведении финала Суперкубка Италии по волейболу 2020 года в античном амфитеатре в Вероне опубликовано на сайте итальянской лиги. Финальный матч состоится 25 сентября.
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За победу будут соревноваться четыре клуба – "Трентино", "Чивитанова", "Перуджа" и "Модена". Победитель каждой пары будет определяться по сумме двух матчей. При равном количестве очков соперники проведут "золотые сети". Именно победители и сыграют финал в Вероне.
Что известно об античном амфитеатре в Вероне
- Амфитеатр в Вероне или Arena di Verona был построен около 30 года для проведения гладиаторских боев.
- После землетрясения 1117 года, которое почти полностью разрушило внешнее кольцо амфитеатра, он использовался как источник камня для других зданий. В Средневековье на его сцене жгли еретиков, устраивали турниры, фестивали, а в XVIII – XIX веках – бои с быками. С 1913 года амфитеатр стал местом регулярного проведения оперных спектаклей.
- Амфитеатр в Вероне является третьим по величине среди аналогичных римских зданий. В 2000 году амфитеатр был включен в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе исторического центра Вероны.
- Строение было рассчитано на более чем 30 тысяч зрителей, места для зрителей сделаны по греческому обычаю в форме мраморной лестницы в 44 яруса. Сейчас арена способна вместить до 20 тысяч зрителей.
- 23 мая 1988 года, в конце холодной войны, амфитеатр стал ареной товарищеского матча между мужскими волейбольными сборными США и Советского Союза.
- На арене в Вероне четыре раза был фини веломногодневки Giro d'Italia – в 1981, 1984, 2010 и 2019 годах.
- Планируется, что 22 февраля 2026 года на Веронской арене состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр.