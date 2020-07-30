Фінал Суперкубка Італії з волейболу вирішили провести на античному амфітеатрі у Вероні. Ця споруда свого часу приймала вже історичний матч з волейболу.

Рішення про проведення фіналу Суперкубку Італії з волейболу 2020 на античному амфітеатрі у Вероні опубліковано на сайті італійської ліги. Фінальний матч відбудеться 25 вересня. Варте уваги: Новий сезон Ліги чемпіонів та Ліги Європи: дати матчів та жеребкування для українських клубів За перемогу змагатимуться чотири клуби – "Трентіно", "Чивітанова", "Перуджа" та "Модена". Переможець кожної пари визначатиметься за сумою двох матчів. За рівної кількості очок суперники проведуть "золоті сети". Саме переможці й зіграють фінал у Вероні. Що відомо про античний амфітеатр у Вероні Амфітеатр у Вероні або ж Arena di Verona був побудований близько 30 року для проведення гладіаторських боїв.

Після землетрусу 1117 року, що майже повністю зруйнувало зовнішнє кільце амфітеатру, він використовувався як джерело каменю для інших будівель. У Середньовіччя на його сцені арени палили єретиків, улаштовували турніри, фестивалі, а у XVIII – XIX століттях – бої з биками. З 1913 року амфітеатр став місцем регулярного проведення оперних спектаклів.

Амфітеатр у Вероні є третім за розміром серед аналогічних римських будівель. У 2000 році амфітеатр був включений до числа пам'ятників Світової спадщини ЮНЕСКО у складі історичного центру Верони.

Будова була розрахована на більш ніж 30000 глядачів, місця для глядачів зроблені за грецьким звичаєм у формі мармурових сходів в 44 яруси. Зараз арена здатна вмістити до 20 тисяч глядачів.

23 травня 1988 року, в кінці холодної війни, амфітеатр став ареною товариського матчу між чоловічими волейбольними збірними США і Радянського Союзу.

На арені у Вероні чотири рази був фіні велобагатоденки Giro d'Italia – у 1981, 1984, 2010 та 2019 роках.

Планується, що 22 лютого 2026 року на веронській арені відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор.