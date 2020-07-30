Матч за Суперкубок Італії зіграють на античному амфітеатрі: фото
Фінал Суперкубка Італії з волейболу вирішили провести на античному амфітеатрі у Вероні. Ця споруда свого часу приймала вже історичний матч з волейболу.
Рішення про проведення фіналу Суперкубку Італії з волейболу 2020 на античному амфітеатрі у Вероні опубліковано на сайті італійської ліги. Фінальний матч відбудеться 25 вересня.
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За перемогу змагатимуться чотири клуби – "Трентіно", "Чивітанова", "Перуджа" та "Модена". Переможець кожної пари визначатиметься за сумою двох матчів. За рівної кількості очок суперники проведуть "золоті сети". Саме переможці й зіграють фінал у Вероні.
Що відомо про античний амфітеатр у Вероні
- Амфітеатр у Вероні або ж Arena di Verona був побудований близько 30 року для проведення гладіаторських боїв.
- Після землетрусу 1117 року, що майже повністю зруйнувало зовнішнє кільце амфітеатру, він використовувався як джерело каменю для інших будівель. У Середньовіччя на його сцені арени палили єретиків, улаштовували турніри, фестивалі, а у XVIII – XIX століттях – бої з биками. З 1913 року амфітеатр став місцем регулярного проведення оперних спектаклів.
- Амфітеатр у Вероні є третім за розміром серед аналогічних римських будівель. У 2000 році амфітеатр був включений до числа пам'ятників Світової спадщини ЮНЕСКО у складі історичного центру Верони.
- Будова була розрахована на більш ніж 30000 глядачів, місця для глядачів зроблені за грецьким звичаєм у формі мармурових сходів в 44 яруси. Зараз арена здатна вмістити до 20 тисяч глядачів.
- 23 травня 1988 року, в кінці холодної війни, амфітеатр став ареною товариського матчу між чоловічими волейбольними збірними США і Радянського Союзу.
- На арені у Вероні чотири рази був фіні велобагатоденки Giro d'Italia – у 1981, 1984, 2010 та 2019 роках.
- Планується, що 22 лютого 2026 року на веронській арені відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор.