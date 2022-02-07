Ворскла U-19 сыграла против сверстников из германского Берлинера. Но доиграть матч не смогла.

На перерыв полтавчане ушли с преимуществом 2:0. А во втором тайме пропустили гол.

Читайте также Сказал, чтобы я сюда больше не возвращался, – Супряга о разговоре с Луческу перед трансфером

Когда до конца матча оставалось чуть больше 10 минут, на поле возникла массовая драка. Привел ее конфликт, возникший между нападающим немцев и вратарем украинцев Александром Домолегой. Вмешаться решил Даниил Изотов, с кулаками набросившийся на соперника. Следовательно, и остальные игроки присоединились к стычке.

"И если Александр Усик совершил переход из профессионального боксера в футболисты, то Даниил может попробовать в будущем пойти по обратному пути", – охарактеризовали этот момент на сайте Ворсклы.

Футболисты обоих команд потолкались у ворот. В конце концов, судья остановил схватку "стенка на стенку" и дал финальный свисток на десять минут раньше.

Видео схватки футболистов

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда матч юношеской команды украинского клуба на сборах в Турции заканчивают досрочно из-за драки. Так было и в случае с киевским Динамо. Их футболист Самба Диалло спровоцировал массовую потасовку в матче с Антальяспором.