Ворскла U-19 зіграла проти однолітків з німецького Берлінер. Але дограти матч не змогла.

На перерву полтавчани пішли за переваги 2:0. А в другому таймі пропустили гол.

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Коли до кінця матчу залишалося трохи більше, аніж 10 хвилин, на полі виникла масова бійка. Спричинив її конфлікт, який виник між нападником німців та воротарем українців Олександром Домолегою. Втрутитися вирішив Данило Ізотов, який з кулаками накинувся на суперника. Відтак і решта гравців приєдналися до сутички.

"І якщо Олександр Усик здійснив перехід із професійного боксера в футболісти, то Данило може спробувати в майбутньому піти зворотнім шляхом", – охарактеризували цей момент на сайті Ворскли.

Футболісти обоз команд поштовхалися біля воріт. Зрештою, суддя зупинив сутичку "стінка на стінку" і дав фінальний свисток на десять хвилин раніше.

Відео сутички футболістів



Варто відзначити, шо це вже не перший випадок, коли матч юнацької команди українського клубу на зборах в Туреччині закінчують достроково через бійку. Так було й у випадку з київським Динамо. Їх футболіст Самба Діалло спровокував масову бійку у матчі з Антальяспором.