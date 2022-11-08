Металіст – Металіст 1925 0:0

У вівторок, 8 листопада, в Ужгороді відбувся матч Металіста проти Металіста 1925. Номінальні гості у грі із земляками прагнули перервати неприємну 5-матчеву серію без перемог.

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В першому історичному дербі ніхто із суперників не збирався поступатись

Перша половина зустрічі пройшла за територіальної переваги команди Ратія. Захист гостей тримав в напрузі один з кращих бомбардирів нинішнього чемпіонату Максим Прядун. Футболісти Металіста 1925 намагалися відповідати контратаками, але великий брак у передачах зводив нанівець зусилля команди.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку, який, схоже, більше влаштовував команду Едмара.

На початку другого тайму Металіст 1925 залишився в меншості. Михайло Шершень виконав небезпечний підкат проти Єгора Демченка і побачив перед собою червону картку. Проте на цьому неприємності не завершилися для підопічних Едмара. Досвідчений захисник Металіста 1925 Максим Жичиков отримав травму і замість нього на поле вийшов 20-річний Юрій Потімков.

Зламати оборону команди Едмара мав бразилець Андерсон Піко, який вийшов на заміну наприкінці матчу. Проте колоритний ветеран не зумів продемонструвати свої бомбардирські здібності.

На останній компенсованій хвилині склади команд стали рівними – захисник Металіста Олександр Каплієнко заробив червону картку. проте це влучення не вплинуло на рахунок в матчі.

Фінальний свисток Катерини Монзуль зафіксував нульову нічию в харківському дербі.

Після цього матчу команди набрали по одному балу. Металіст поки що залишається на восьмій сходинці турнірної таблиці, а команда Едмара на 11-й.