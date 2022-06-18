Савчук: Стараюсь донести правду моим коллегам в Европе

34-летняя бывшая теннисистка призналась, что получала предложения помощи и слова поддержки только от западных игроков. Ольга Савчук удивлена ​​позицией теннисных органов ATP и WTA, которые своими действиями намекают на стоящие на стороне вражеской России.

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Менеджер украинской сборной изо всех сил пытается донести теннисному сообществу о настоящих реалиях войны в Украине. Некоторые из "коллег по цеху" даже удивляются видео и фото, которые им показывает украинка из разрушенной Бучи и Мариуполя. И это лишь маленькая часть того, что превратили россияне в руины.

Савчук отметила Великобританию, которая глубоко освещает события, происходящие в Украине.

Я вообще хочу сказать из опыта таких ситуаций, когда я пытаюсь донести правду моим коллегам в Европе, каким знакомым. Я просматриваю местные новости из всех возможных источников, чтобы понять, насколько много и насколько правдиво СМИ показывают войну в Украине,

– сказала Ольга.

"Так вот, в Англии освещают события не поверхностно, а наоборот, достаточно глубоко. Но когда я показываю знакомым и коллегам видео от своих друзей и родственников, где есть разрушенные дома, весь этот ужас из Бучи и Мариуполя, то многие удивляются. Мол , ах, вот как выглядят разрушенные здания, ах, вот как оказывается все плохо", – добавила экс-теннисистка.

"Они даже не пытаются ничего узнать"

По словам Савчук, большинству в теннисном круге вообще безразлично войну в нашей стране. Менеджер вообще не понимает, как такое возможно, когда люди вообще не пытаются ничего узнать.

Лично для меня это удивительная реакция, которая показывает, что люди действительно очень поверхностно интересуются происходящим. В теннисном мире, я так понимаю, что 90% это совсем не интересует. Меня это лично шокировало, ранило, и я каждый день об этом думаю. Я постоянно говорю об этом с мамой, не могу понять, как такое вообще возможно и насколько многим людям… Не могу сказать, что все равно, просто они даже не пытаются ничего узнать,

– призналась Савчук.

Напомним, что именно Ольга Савчук была капитаном женской сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг-2022.