Министерство иностранных дел Испании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездки в Украину из-за возможного военного вторжения России. Поэтому матч между сборными Украины и Испании, который был запланирован на 27 февраля в Киеве, оказался под угрозой срыва.

К теме Украинская команда домашний матч Лиги чемпионов будет вынуждена провести в Чехии

ФИБА предложила семь вариантов проведения матча Украина – Испания на нейтральной территории в запланированную дату. Федерация баскетбола Украины в диалоге с испанской Федерацией и ФИБА выразила четкую позицию, что матч должен состояться в Украине.

Испанская Федерация оказалась не готова отправить национальную сборную в Киев на матч 27 февраля, поэтому этот поединок перенесен.

ФИБА на своем заседании решила отложить проведение этого матча. Сделали это после тщательной оценки ее советника по вопросам безопасности. Перенесенный матч состоится в июне или июле этого года.

При этом еще один матч между этими командами, который запланирован на 24 февраля в Кордове, состоится, как и было запланировано.

Стоит отметить, что матч Украина – Испания не единственный, который перенесли из-за возможного военного вторжения России в Украину. Сборная Великобритании отказалась лететь в Минск на игру против сборной Беларуси по той же причине.