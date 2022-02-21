Міністерство закордонних справ Іспанії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздки до України через можливе військове вторгнення Росії. Відтак матч між збірними України та Іспанії, який був запланований на 27 лютого в Києві, опинився під загрозою зриву.

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ФІБА запропонувала сім варіантів проведення матчу Україна – Іспанія на нейтральній території в заплановану дату. Федерація баскетболу України у діалозі з іспанською Федерацією та ФІБА висловила чітку позицію, що матч має відбутися в Україні.

Іспанська Федерація виявилася не готова відправити національну збірну до Києва на матч 27 лютого, тому цей поєдинок перенесено.

ФІБА на своєму засіданні вирішила відкласти проведення цього матчу. Зробили це після ретельної оцінки її радника з питань безпеки. Перенесений матч відбудеться у червні або липні цього року.

При цьому ще один матч між цими командами, який запланований на 24 лютого у Кордові, відбудеться як і було заплановано.

Варто відзначити, що матч Україна – Іспанія не єдиний, який перенесли через можливе військове вторгнення Росії до України. Збірна Великої Британії відмовилася летіти до Мінська на гру проти збірної Білорусі з тієї ж причини.