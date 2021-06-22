Встреча набрала 4 697 567 просмотров на телеканале "Украина" – это самый высокий показатель для матчей украинской команды на текущем Евро.

К слову Сборная Украины заработала более 10 миллионов на Евро-2020

Ранее за игрой с нидерландцами наблюдали 4,4 млн человек, а с Северной Македонией – почти 3 млн.

Украина завершила выступление на групповом этапе