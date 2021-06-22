Встреча набрала 4 697 567 просмотров на телеканале "Украина" – это самый высокий показатель для матчей украинской команды на текущем Евро.
К слову Сборная Украины заработала более 10 миллионов на Евро-2020
Ранее за игрой с нидерландцами наблюдали 4,4 млн человек, а с Северной Македонией – почти 3 млн.
Украина завершила выступление на групповом этапе
- Сборная Украины 21 июня сыграла последний матч на групповом этапе Евро-2020. В третьем туре группы С наши футболисты уступили Австрии (1:0) и не смогли гарантировать себе выход в плей-офф.
- Благодаря победе над Северной Македонией (2:1) Украина набрала три очка. В первом матче на Евро-2020 "сине-желтые" проиграли Нидерландам (3:2).
- Сборная Украины несмотря на поражение Австрии сохраняет теоретические шансы сыграть в 1/8 финала с победителем группы E или F. Для этого нужно, чтобы Украина была среди четырех лучших команд, занявших третье место в группе.