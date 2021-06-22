Зустріч набрала 4 697 567 переглядів на телеканалі "Україна" – це найвищий показник для матчів української команди на поточному Євро.

До слова Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020

Раніше за грою з нидерландцами спостерігали 4,4 млн осіб, а з Північної Македонією – майже 3 млн.

Україна завершила виступ на груповому етапі