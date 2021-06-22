Зустріч набрала 4 697 567 переглядів на телеканалі "Україна" – це найвищий показник для матчів української команди на поточному Євро.
До слова Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020
Раніше за грою з нидерландцами спостерігали 4,4 млн осіб, а з Північної Македонією – майже 3 млн.
Україна завершила виступ на груповому етапі
- Збірна України 21 червня зіграла останній матч на груповому етапі Євро-2020. У третьому турі групи С наші футболісти поступилися Австрії (1:0) та не змогли гарантувати собі вихід у плей-офф.
- Завдяки перемозі над Північною Македонією (2:1) Україна набрала три очки. У першому матчі на Євро-2020 "синьо-жовті" програли Нідерландам (3:2).
- Збірна України попри поразку Австрії зберігає теоретичні шанси зіграти в 1/8 фіналу з переможцем групи E або F. Для цього потрібно, щоб Україна була серед чотирьох найкращих команд, що посіли третє місце в групі.