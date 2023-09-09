Соперники являются лидерами своей группы. Англичане выиграли все 4 матча в группе, Украина же набрала 6 очков в 3 поединках, потерпев единственное поражение именно от команды Саутгейта на выезде.

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Украина сыграет в домашних цветах

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка были определены комплекты формы для команд. Сборная Украины проведет матч в желтом комплекте. а вратарь в зеленом. Английская команда сыграет в красной форме, а ее голкипер – в черной.



Комплект украинской формы / УАФ



Комплекты форм сборных Украины и Англии / УАФ

Отметим, что сборные Украины и Англии провели между собой 9 матчей в своей футбольной истории. Родоначальникам футбола удалось победить украинцев 6 раз, дважды команды расписали мировую и однажды триумфовали "сине-желтые".