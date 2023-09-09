Суперники наразі є лідерами своєї групи. Англійці виграли усі 4 матчі у групі, Україна ж набрала 6 очок у 3 поєдинках, зазнавши єдиної поразки саме від команди Саутгейта на виїзді.

Читайте також Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Україна зіграє у домашніх кольорах

На нараді за участю представників команд та офіційних осіб поєдинку були визначені комплекти форми для команд. Збірна України проведе матч у жовтому комплекті. а воротар у зеленому. Англійська команда зіграє в червоній формі, а її голкіпер – у чорній.



Комплект української форми / УАФ



Комплекти форм збірних України та Англії / УАФ

Зазначимо, що збірні України та Англії провели між собою 9 матчів у своїй футбольній історії. Родоначальникам футболу вдалось перемогти українців 6 разів, двічі команди розписали мирову та одного разу тріумфували "синьо-жовті".