Шевченко против Зинченко: онлайн событий благотворительного матча Game4Ukraine в Лондоне

Наконец-то этот день настал. 5 августа в 20:00 (по киевскому времени) Андрей Шевченко и Александр Зинченко выведут на поле "Стемфорд Бридж" свои звездные команды, чтобы собрать как можно больше денег для Украины.

Сайт 24 Канала будет вести онлайн самых интересных событий, которые будут до, во время и после благотворительного матча в поддержку Украины в Лондоне, собравшего более 40 мировых звезд футбола. Кроме этого организаторы подготовили мощную развлекательную программу, где иностранные звезды шоубиза объединятся с украинскими исполнителями (Святослав Вакарчук, Джамала и группа Бумбокс), чтобы создать незабываемую атмосферу праздника.

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Все приглашенные гости 5 августа будут объединены одной целью – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Это учебное заведение оккупанты разрушили в марте 2022 года.



Украинские звезды шоубиза на Game4Ukraine / Фото UNITED24

Возглавят футбольный десант звезды сборной Украины Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Оба будут в роли капитанов команд. Шева будет возглавлять "синих", а Зинченко – "желтых".

Футбольный благотворительный матч пройдет под патронатом платформы UNITED24, амбасадорами которой и являются Шевченко с Зинченко.

В преддверии поединка в Лондон начали прилетать все приглашенные гости. Мировые звезды футбола провели тренировки, чтобы не только подготовиться к предстоящему поединку, но и перекинуться друг с другом несколькими словами.

Тренировки команд перед матчем: смотрите видео

Остались считанные часы, чтобы мы снова увидели Шеву на футбольном поле, а не в технической зоне для тренеров. Шевченко снова выйдет на домашнюю арену лондонского Челси.



Андрей Шевченко на тренировке в Лондоне / Фото UNITED24

Комментаторы матча уже прибыли в Лондон и готовятся отработать на благотворительном поединке. Украинские футбольные болельщики смогут снова насладиться комментарием Виктора Вацка. Легендарный комментатор будет работать в паре с не менее талантливым Романом Бебехом.



Комментаторы матча – Бебех и Вацко / Фото UNITED24

Матч Game4Ukraine будет показан на 25 разных каналах в 200 странах мира. В Украине благотворительный матч можно будет увидеть бесплатно на телеканалах Спорт 1 и Спорт 2, а также в едином марафоне и онлайн-платформе MEGOGO.