В матче Украинской хоккейной лиги состоялся матч лидеров турнирной таблицы – Кременчуг принимал Донбасс. Матч отметился не только результатом, но и дракой российских хоккеистов.

В целом в матче между Кременчугом и Донбассом произошло сразу три драки. Первая из них произошла в первом периоде. Причиной стал силовой прием Станислава Тунхузина, который отправил на лед Артема Дубинина. За партнера решил вступиться Илья Бабрусев.

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Драка российских хоккеистов была довольно значительной. В один из моментов с головы слетел даже шлем. После этого пришлось вмешиваться арбитрам, которые разняли дерущихся.

Драка Бабрусева и Тунхузина

Еще две драки возникли уже в третьем периоде. В первой на льду оказался Давид Григорян. Его довольно грубо пытался поднять соперник, из-за чего на льду возникла потасовка с участием нескольких хоккеистов. Но перерасти в большую драку ей так и не дали.

Зато хорошо помахали кулаками Олег Шишлянников и Артем Дубинин уже в конце встречи.

Сам матч закончился победой Кременчуга. Благодаря этому команда сумела подобраться к Донбассу в турнирной таблице.

Видеообзор матча Кременчуг – Донбасс