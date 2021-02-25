Рівненський Верес на зборах в Туреччині проводив спаринг з казахським Окжетпесом. Але гру команди так і не дограли через масову бійку на полі.

Бійка між гравцями обох команд, а також персоналом клубів сталася на 29-й хвилині матчу. До того часу рахунок на табло був 1:1.

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В один з моментів гравець Вереса Дмитро Нємчанінов пішов у доволі грубий підкат – прямими ногами ззаду в суперників. І збив одразу двох.

Дісталося ж йому від третього гравця Окжетпесу, який був поруч. Він одразу підбіг та розпочав бійку. А за ним до епіцентру подій доєдналися й інші футболісти. А вже після цього й персонал обох команд.

Відео масової бійки (обережно, 18+)

Гру після цього так і не дограли.