Клуб Первой лиги "Волынь" направил письмо "Черноморцу", в котором просит отсрочить матч 20 тура Первой лиги в Одессе с 24-го на 25 июня.

Причина – неопределенность с частью результатов тестов. Якобы у 24 человек результат отрицательный, а у 18 – "уточняется". Об этом сообщает Fan-project Volyn.

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Заявление "Волыни":

Футболисты и тренеры планировали в понедельник, 22 июня отправится на игру автобусом. 23 июня "Волынь" планирует сообщить одесситам результаты, а пока просит их перенести игру на один день.

Коронавирус в украинских клубах

До этого коронавирус диагностировали у трех футболистов Львовского "Руха". В клубе обратились к УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч с "Агробизнесом" (24 июня), однако готовятся к предстоящему выезду к "Николаеву".

Ранее случаи с коронавирусом были обнаружены в двух клубах УПЛ: "Карпатах" и "Олимпике", в Первой лиге первым заразился хавбек "Миная" Игорь Вагин, который уже успел вылечиться.