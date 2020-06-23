Клуб Першої ліги "Волинь" направила лист "Чорноморцю", в якому просить відстрочити матч 20 туру Першої ліги в Одесі з 24-го на 25 червня.

Причина – невизначеність із частиною результатів тестів. Нібито у 24 осіб результат негативний, а у 18 – "уточнюється". Про це повідомляє Fan-project Volyn.

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Заява "Волині":

Футболісти і тренери планували у понеділок, 22 червня відправитися на гру автобусом. 23 червня "Волинь" планує повідомити одеситам результати, а поки просить їх перенести гру на один день.

Коронавірус в українських клубах

До цього коронавірус діагностували у трьох футболістів львівського "Руху". У клубі звернулися до УАФ і ПФЛ з проханням перенести матч з "Агробізнесом" (24 червня), проте готуються до майбутнього виїзду до "Миколаєва".

Раніше випадки з коронавірусом були виявлені у двох клубах УПЛ: "Карпатах" та "Олімпіку", в Першій лізі першим заразився хавбек "Миная" Ігор Вагін, який вже встиг вилікуватися.