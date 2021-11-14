УЕФА назначил арбитров на заключительные поединки группового этапа европейской квалификации ЧМ-2022.

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Обслуживать ключевой для нас поединок будет испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. На линиях будут помогать опытному рефери Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый судья – Хосе Луис Мунуэра Монтеро. За работу VAR будут отвечать Рикардо де Бургос Бенгоэчеа и Гильермо Каудра Фернандес.

Оценивать работу судей предстоит датчанину Йорну Весту Ларсену. Делегат УЕФА – Раденко Миятович из Словении.

Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в Зенице. Начало встречи в 21: 45.

Что известно про Матеу Лаоса

Весной этого года 44-летний Матеу Лаос судил финал Лиги чемпионов между Челси и Манчестер Сити. Со сборной Украины его пути в последний раз пересекались 7 июня 2019-го, когда во Львове команда Андрея Шевченко разгромила Сербию в квалификации Евро-2020 (5:0).