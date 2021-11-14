УЄФА призначив арбітрів на завершальні поєдинки групового етапу європейської кваліфікації ЧС-2022.

Дивіться також Матч України з Боснією під загрозою зриву: що трапилося

Обслуговуватиме ключовий для нас поєдинок іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом. На лініях допомагатимуть досвідченому рефері Пау Норберт Себраїн Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертий суддя – Хосе Луїс Мунуера Монтеро. За роботу VAR відповідатимуть Рікардо де Бургос Бенгоечеа та Гільєрмо Каудра Фернандес.

Оцінювати роботу суддів належить данцю Йорну Весту Ларсену. Делегат УЄФА – Раденко Міятович із Словенії.

Поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Боснії та Герцеговини та України відбудеться 16 листопада у Зениці. Початок зустрічі о 21:45.

Що відомо про Матеу Лаоса

Навесні цього року 44-річний Матеу Лаос судив фінал Ліги чемпіонів між Челсі та Манчестер Сіті. Зі збірною України його шляхи востаннє перетиналися 7 червня 2019-го, коли у Львові команда Андрія Шевченка розгромила Сербію у кваліфікації Євро-2020 (5:0).