Матч "Олимпика" в Кубке Украины отменен из-за вспышки коронавируса
Последний матч Кубка Украины в рамках 1/16 финала не произойдет 1 октября. Игра отменена из-за вспышки коронавируса в "ВПК-Агро".
Матч 1/16 финала Кубка Украины "ВПК-Агро" – "Олимпик" не состоится из-за массового инфицирования COVID-19 в команде из Днепропетровской области. Об этом сообщает сам клуб.
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"ВПК-Агро" сообщает, что 70% команды заразились коронавирусом.
Официальный сайт "Олимпика" подтвердил информацию. Дончане проведут тренировку в Днепре, после чего вернутся в Киев.
Судьба встречи будет решена на очередном заседании КДК УАФ. Поединок был запланирован на 1 октября 18:30.
Кто сыграет в 1/8 финала
- "Заря"
- "Днепр-1"
- "Минай"
- "Мариуполь"
- "Верес"
- "Агробизнес"
- "Нива" Винница
- "Ворскла"
- "Десна"
- "Колос"
- "Александрия"
"Динамо" и "Шахтер" стартуют в Кубке Украины с четвертьфинала.
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