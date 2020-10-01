Последний матч Кубка Украины в рамках 1/16 финала не произойдет 1 октября. Игра отменена из-за вспышки коронавируса в "ВПК-Агро".

Матч 1/16 финала Кубка Украины "ВПК-Агро" – "Олимпик" не состоится из-за массового инфицирования COVID-19 в команде из Днепропетровской области. Об этом сообщает сам клуб.

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"ВПК-Агро" сообщает, что 70% команды заразились коронавирусом.

Официальный сайт "Олимпика" подтвердил информацию. Дончане проведут тренировку в Днепре, после чего вернутся в Киев.

Судьба встречи будет решена на очередном заседании КДК УАФ. Поединок был запланирован на 1 октября 18:30.

Кто сыграет в 1/8 финала

"Заря"

"Днепр-1"

"Минай"

"Мариуполь"

"Верес"

"Агробизнес"

"Нива" Винница

"Ворскла"

"Десна"

"Колос"

"Александрия"

"Динамо" и "Шахтер" стартуют в Кубке Украины с четвертьфинала.