Матч "Олімпіка" у Кубку України скасовано через спалах коронавірусу
Останній матч Кубка України у рамках 1/16 фіналу не відбудеться 1-го жовтня. Гра скасована через спалах коронавірусу у "ВПК-Агро".
Матч 1/16 фіналу Кубка України "ВПК-Агро" – "Олімпік" не відбудеться через масове інфікування COVID-19 у команді з Дніпропетровської області. Про це повідомляє сам клуб.
До теми Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу
"ВПК-Агро" повідомляє, що 70% команди заразилися коронавірусом.
Офіційний сайт "Олімпіка" підтвердив інформацію. Донеччани проведуть тренування у Дніпрі, після чого повернуться у Київ.
Доля зустрічі буде вирішена на черговому засіданні КДК УАФ. Поєдинок був запланований на 1 жовтня 18:30.
Хто зіграє в 1/8 фіналу
- "Зоря"
- "Дніпро-1"
- "Минай"
- "Маріуполь"
- "Верес"
- "Агробізнес"
- "Нива" Вінниця
- "Ворскла"
- "Десна"
- "Колос"
- "Олександрія"
"Динамо" та "Шахтар" стартують у Кубку України з чвертьфіналу.
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