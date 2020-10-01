Останній матч Кубка України у рамках 1/16 фіналу не відбудеться 1-го жовтня. Гра скасована через спалах коронавірусу у "ВПК-Агро".

Матч 1/16 фіналу Кубка України "ВПК-Агро" – "Олімпік" не відбудеться через масове інфікування COVID-19 у команді з Дніпропетровської області. Про це повідомляє сам клуб.

До теми Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу

"ВПК-Агро" повідомляє, що 70% команди заразилися коронавірусом.

Офіційний сайт "Олімпіка" підтвердив інформацію. Донеччани проведуть тренування у Дніпрі, після чого повернуться у Київ.

Доля зустрічі буде вирішена на черговому засіданні КДК УАФ. Поєдинок був запланований на 1 жовтня 18:30.

Хто зіграє в 1/8 фіналу

"Зоря"

"Дніпро-1"

"Минай"

"Маріуполь"

"Верес"

"Агробізнес"

"Нива" Вінниця

"Ворскла"

"Десна"

"Колос"

"Олександрія"

"Динамо" та "Шахтар" стартують у Кубку України з чвертьфіналу.