Матч Львов – Днепр-1 перенесли из-за сборной Украины

ПФК Львов не сможет следующий домашний матч сыграть на "Арене Львов". Из-за сборной Украины поединок Львов – Днепр-1 в рамках УПЛ перенесли.

Матч Львова во второй раз перенесли из-за сборной

Встречу чемпионата Украины перенесли из Львова в Тернополь из-за подготовки сборной Украины к матчам отбора ЧМ-2022.

Это важно Зинченко официально пропустит матчи сборной Украины в октябре

Сборная Украины 9 октября сыграет на выезде с Финляндией, а 12-го примет на "Арене Львов" Боснию и Герцеговину. Сбор национальной команды стартует 4 октября.

Матч Львов – Днепр-1 состоится 2 октября на стадионе имени Романа Шухевича. Начало – в 17.00.

Из-за сборной Украины клубам запретили играть на "Арене Львов"