На турнире Western & Southern Open проходят матчи третьего раунда, где свой поединок провела Серена Уильямс и Мария Саккаре. Встреча была при пустых трибунах, но единственный болельщик все-таки попал.

В интересном поединке в Нью-Йорке, где встретились теннисистки, на трибунах был замечен енот. Видео с загадочным гостем быстро разлетелось в Twitter.

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Загадочный гость

Он стал единственным, кто сумел обойти карантинные ограничения и попасть на матч.

Серена Уильямс неожиданно проиграла сопернице и покинула турнир. Отметим, что ключевой момент матча произошел в концовке второго сета, когда Серена после серии из четырех выигранных геймов подряд при счете не подала на матч. На тайбрейке у американки был еще один шанс завершить игру в свою пользу, но она потеряла преимущество в три мяча. В решающем сете Саккаре повела 5:0, а затем с восьмого матч-бола оформила одну из самых больших побед в карьере.

Добавим, что в третьем круге Ястремская не победила Наоми Осаку и уступила в двух сетах. Украинка еще в первом матче на турнире получила травму, но смогла выбить бывшую первую ракетку мира Винус Уильямс.