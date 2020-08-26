На турнірі Western & Southern Open відбуваються матчі третього раунду, де свій поєдинок провела Серена Вільямс та Марія Саккарі. Зустріч була за пустих трибун, але єдиний вболівальник таки потрапив.

У цікавому поєдинку в Нью-Йорку, де зустрілись тенісистки, на трибунах був помічений єнот. Відео з загадковим гостем швидко розлетілось у Twitter.

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Загадковий гість

Він став єдиним, хто зумів обійти карантинні обмеження та потрапити на матч.

Серена Вільямс несподівано програла суперниці та покинула турнір. Наголосимо, що ключовий момент матчу стався в кінцівці другого сету, коли Серена після серії з чотирьох виграних геймів поспіль при рахунку не подала на матч. На тайбрейку у американки був ще один шанс завершити гру на свою користь, але вона втратила перевагу в три м'ячі. У вирішальному сеті Саккарі повела 5:0, а потім з восьмого матч-болу оформила одну з найбільших перемог в кар'єрі.

Додамо, що у третьому колі Ястремська не перемогла Наомі Осаку та поступилась у двох сетах. Українка ще у першому матчі на турнірі отримала травму, але змогла вибити колишню першу ракетку світу Вінус Вільямс.