Матч Ла Лиги может сорваться из-за смертельного ливня, уже унесшего человеческие жизни

Матч 15-го тура испанской Ла Лиги Сельта-Севилья может не состояться в запланированную дату. Поединок предварительно должен пройти 30 декабря.

Родной стадион Сельты был затоплен после обильных ливней. Вода добралась до офиса, клубного магазина и даже тоннеля, который ведет команды в подтрибунное помещение.

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Нефутбольные условия

Кроме этого, выход из берегов реки Лагареш может нанести арене еще больший ущерб. Погодные условия вносят коррективы в график проведения матчей испанской Ла Лиги.



Матч Ла Лиги под угрозой срыва / Фото Mundo Deportivo

До матча остается четыре дня, поэтому пока неизвестно, сможет ли Сельта принять на своем поле Севилью, или этот поединок перенесут на другую дату.

Если матч таки состоится, то стартовый свисток судьи о начале встречи прозвучит на "Балаидосе" в 20:15 (по киевскому времени).

Напомним, что Сельта и Севилья находятся у основ турнирной таблицы. Сельта с 12 очками идет 17-ю, а Севилья – 18-ю, имея в своем активе 11 баллов.

Испанию заливает грозами

Отметим, что ливни, накрывшие часть Испании, привели к просто огромному количеству инцидентов и смертельных аварий, унесших уже жизни не одного человека.

24 декабря, в испанском городе Понтеведра автобус упал в реку через размытую дорогу во время ливня. В результате чего погибли пять человек, еще одного считают пропавшим без вести. К счастью, водитель и одна из пассажирок выжили.

Водитель чудом подал сигнал о спасении спасательным службам. Хотя к этому туда уже поступил звонок о падении автобуса от автомобилиста, проезжавшего мимо аварийного участка трассы.

Из-за сильного ливня поисковые работы были прекращены, но впоследствии спасатели возобновили свою работу. В полиции предполагают, что вместе с водителем в салоне автобуса находились 8 человек.