Рідний стадіон Сельти був затоплений після рясних злив. Вода дісталась офісу, клубного магазину та навіть тунелю, який веде команди у підтрибунне приміщення.

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Нефутбольні умови

Окрім цього, вихід із берегів річки Лагареш може завдати арені ще більших збитків. Погодні умови вносять свої корективи у графік проведення матчів іспанської Ла Ліги.



Матч Ла Ліги під загрозою зриву / Фото Mundo Deportivo

До матчу залишається чотири дні, тому наразі невідомо, чи зможе Сельта прийняти на своєму полі Севілью, або ж цей поєдинок перенесуть на іншу дату.

До слова. Якщо матч таки відбудеться, то стартовий свисток судді про початок зустрічі пролунає на "Балаїдосі" о 20:15 (за київським часом).

Нагадаємо, що Сельта та Севілья перебувають біля підвалин турнірної таблиці. Сельта з 12 очками йде 17-ю, а Севілья – 18-ю, маючи у своєму активі 11 балів.

Іспанію заливає грозами

Відзначимо, що зливи, які накрили частину Іспанії, привели до просто величезної кількості інцидентів та смертельних аварій, які забрали вже життя не однієї людини.

24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку через розмиту дорогу під час зливи. Внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще одного вважають зниклим безвісти. На щастя, водій та одна з пасажирок вижили.

Водій дивом подав сигнал про порятунок до рятувальних служб. Хоча до цього туди вже надійшов дзвінок про падіння автобуса від автомобіліста, який проїжджав повз аварійну ділянку траси.

Через сильну зливу пошукові роботи були припинені, але згодом рятувальники відновили свою роботу. У поліції припускають, що разом із водієм у салоні автобуса перебувало 8 людей.