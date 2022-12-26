Родной стадион Сельты был затоплен после обильных ливней. Вода добралась до офиса, клубного магазина и даже тоннеля, который ведет команды в подтрибунное помещение.
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Нефутбольные условия
Кроме этого, выход из берегов реки Лагареш может нанести арене еще больший ущерб. Погодные условия вносят коррективы в график проведения матчей испанской Ла Лиги.
Матч Ла Лиги под угрозой срыва / Фото Mundo Deportivo
До матча остается четыре дня, поэтому пока неизвестно, сможет ли Сельта принять на своем поле Севилью, или этот поединок перенесут на другую дату.
Напомним, что Сельта и Севилья находятся у основ турнирной таблицы. Сельта с 12 очками идет 17-ю, а Севилья – 18-ю, имея в своем активе 11 баллов.
Испанию заливает грозами
Отметим, что ливни, накрывшие часть Испании, привели к просто огромному количеству инцидентов и смертельных аварий, унесших уже жизни не одного человека.
24 декабря, в испанском городе Понтеведра автобус упал в реку через размытую дорогу во время ливня. В результате чего погибли пять человек, еще одного считают пропавшим без вести. К счастью, водитель и одна из пассажирок выжили.
Водитель чудом подал сигнал о спасении спасательным службам. Хотя к этому туда уже поступил звонок о падении автобуса от автомобилиста, проезжавшего мимо аварийного участка трассы.
Из-за сильного ливня поисковые работы были прекращены, но впоследствии спасатели возобновили свою работу. В полиции предполагают, что вместе с водителем в салоне автобуса находились 8 человек.