Драка фанов с полицией перед стадионом

Драка между фанатами и полицией произошла перед тернопольским стадионом имени Романа Шухевича.

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Сообщается, что фанаты столичного клуба попытались прорваться к сектору болельщиков Зари, но их оттеснила полиция.

Это не остановило ультрас и произошло небольшое столкновение с представителями правоохранительных органов.

На видео видно, как несколько агрессивно настроенных людей в масках пытаются атаковать правоохранителей. В то же время те пытаются оттеснить фанов.

Смотрите видео драки полиции и фанов Динамо

Непосредственно во время финального матча со стадиона вывели болельщика. Впрочем, в этом случае также не известно, что спровоцировало такие действия стюардов.



Фаната выводят со стадиона / Фото Sport.ua