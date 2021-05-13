Драка фанов с полицией перед стадионом
Драка между фанатами и полицией произошла перед тернопольским стадионом имени Романа Шухевича.
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Сообщается, что фанаты столичного клуба попытались прорваться к сектору болельщиков Зари, но их оттеснила полиция.
Это не остановило ультрас и произошло небольшое столкновение с представителями правоохранительных органов.
На видео видно, как несколько агрессивно настроенных людей в масках пытаются атаковать правоохранителей. В то же время те пытаются оттеснить фанов.
Смотрите видео драки полиции и фанов Динамо
Непосредственно во время финального матча со стадиона вывели болельщика. Впрочем, в этом случае также не известно, что спровоцировало такие действия стюардов.
Фаната выводят со стадиона / Фото Sport.ua