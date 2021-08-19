Марлос: Моя история в сборной подошла к концу

33-летний Марлос выступил с обращением, в котором объяснил свой уход из сборной Украины. По словам игрока, после операции он не может играть так, как ему бы хотелось.

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Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но настал момент, когда приходится это сделать. Мало кто знает, но я имею определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, что не позволяют играть так много, как хотелось бы,

– сказал футболист.

Марлос поблагодарил за поддержку и доверие экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко и партнеров по команде.

"Я хочу поблагодарить всех, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Спасибо всем партнерам по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда", – отметил Марлос.

Игрок Шахтера не забыл о болельщиках, которым также выразил благодарность.

"И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями.

Я верю, что у сборной великое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив достигнет больших успехов. Моя история в сборной подошла к концу, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", – резюмировал Марлос.