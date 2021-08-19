За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, це пов'язано це зі спалахом коронавіруса в Казахстані.

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На даний момент існує два варіанти. Перший – матч все-таки відбудеться в Казахстані, але без глядачів. Другий – гру перенесуть в іншу країну.

Матч Казахстан – Україна має відбутися 1 вересня в Нур-Султана. Початок – 17:00.

Казахстан – Україна: як пройшов перший матч

У поєдинку третього туру відбіркового циклу чемпіонату світу 2022 року збірна України не змогла обіграти Казахстан. Зустріч закінчилася з рахунком 1:1.

Україна відкрила рахунок на 20-й хвилині поєдинку, коли Олександр Зінченко видав передачу в чужу штрафну на Романа Яремчука, який красивим ударом вразив дальній кут воріт.

Після цього у "синьо-жовтих" була сила-силенна моментів, щоб вразити ворота суперника, але цього зробити їм не вдалося. А ось Казахстану вистачило одного реального моменту, щоб зрівняти рахунок в матчі. На 59-й хвилині Мужиков красивим ударом відправив м'яч точно в дальній кут воріт Трубіна.