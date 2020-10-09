Юношеские сборные Англии и Шотландии не смогли доиграть свой матч. Причиной стал обнаруженный коронавирус у тренера шотландской сборной.

Обе сборные договорились провести два матча. Один из них в четверг, 8 октября. Вторая игра была запланирована на воскресенье, 11 октября.

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Еще перед этим все игроки и тренеры команд сдали тест на коронавирус в воскресенье, 4 октября. Результат был отрицательный, поэтому всех допустили к проведению матча.

Учитывая, что вторая игра между командами была запланирована на воскресенье, в четверг команды прошли еще одно обязательное тестирование. Именно по результатам второго теста и было выявлено, что у главного тренера сборной Шотландии U-19 Билли Старка положительный результат, сообщили в Шотландской футбольной ассоциации. О нем стало известно тогда, когда первый матч уже шел. Его пришлось немедленно остановить при счете 3:1 в пользу англичан.

После этого Билли Старка немедленно отправили на самоизоляцию домой на 10 дней. Команда юношеской сборной Шотландии тоже была отправлена на самоизоляцию