Юнацькі збірні Англії та Шотландії не змогли дограти свій матч. Причиною став виявлений коронавірус у тренера шотландської збірної.

Обидві збірні домовилися провести два матчі. Один з них в четвер, 8 жовтня. Друга гра була запланована на неділю, 11 жовтня.

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Ще перед цим всі гравці та тренери команд здали тест на коронавірус у неділю, 4 жовтня. результат був негативний, тому всіх допустили до проведення матчу.

Зважаючи, що друга гра між командами була запланована на неділю, в четвер команди пройшли ще одне обов'язкове тестування. Саме за результатами другого тесту і було виявлено, що в головного тренера збірної Шотландії U-19 Білі Старка позитивний результат, повідомили у Шотландській футбольній асоціації. Про нього стало відомо тоді, коли перший матч вже тривав. Його довелося негайно зупинити за рахунку 3:1 на користь англійців.

Після цього Біллі Старка негайно відправили на самоізоляцію додому на 10 днів. Команда юнацької збірної Шотландії теж була відправлена на самоізоляцію