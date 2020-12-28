У понеділок, 28 грудня, мала відбутися гра між Евертоном та Манчестер Сіті. Однак гру довелося перенести на невизначений термін. Причиною став спалах коронавірусу.

Інформацію про перенесення матчу та спалах коронавірусу офіційно підтвердили в Манчестер Сіті.

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При цьому варто зауважити, що в МанСіті були виявлені нові спалахи коронавірусу після того, як в п'ятницю, 25 грудня, стало відомо про чотирьох інфікованих. Серед них два футболісти – Кайл Уокер та Габріель Жезус, а також два працівники клубу.

Через побоювання поширення інфекції за межами клубу, матч проти Евертона вирішили перенести на іншу дату. Коли саме відбудеться гра – поки невідомо.

Окрім того, на карантин після і вся команда. Була закрита тренувальна база до того часу, поки гравці не пройдуть додаткове тестування на коронавірус.

Матч Евертон – Манчестер Сіті був запланований на понеділок, 28 грудня. Евертон до цього матчу підходив у статусі другої команди в турнірній таблиці. Після 15 матчів "іриски" мали 29 набраних очок. Вони виграли чотири останні матчі, перемігши Челсі, Лестер, Арсенал та Шеффілд Юнайтед.

Манчестер Сіті зіграв на один матч менше, і відтавав на три очки від Евертона.