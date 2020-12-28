Лучший автогол 2020 года: пас головой от защитника точно за шиворот вратарю – видео
В 10 туре Профессиональной Лиги Саудовской Аравии встречались аутсайдеры чемпионата Аль-Наср и Дхамк.
Первый тайм встречи завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Однако уже на 3-й минуте второй половины игры Дхамк отыгрался, пишет 24 канал.
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Лучший автогол 2020 года
Майкон, находясь в своей штрафной спиной к воротам, попытался сбросить головой мяч в руки голкиперу. Однако бразилец несколько перестарался, так как мяч перелетел голкипера и опустилась под перекладину.
На видео, которое размещено на странице организации "433" в Инстаграме уже собралось более миллиона лайков. "Лучший автогол 2020 года", – отметили авторы поста.
Болельщики в комментариях высказали мнение, что автогол стал следствием ошибки вратаря.
Этот мяч установил окончательный результат встречи – 2: 2.
Видео курьезного автогола
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