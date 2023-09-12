Без лидера обороны Шахтера, но с плюс одним вингером: заявка Украины на матч с Италией

Уже во вторник, 12 сентября, в 21.45 сборная Украины будет противостоять сборной Италии в квалификации на Евро-2024. "Сине-желтые" назвали 23 игрока, попавших в заявку.

Сборная Украины объявила заявку на поединок со сборной Италии. Трое футболистов остались вне списка главной команды.

Читайте также История матчей между Украиной и Италией: серьезная пощечина на ЧМ-2006 и крутой гол Малиновского

Матвиенко вне заявки

Кроме Александра Тымчика и Александра Пихаленка, пропускавших матч с англичанами, в заявку сборной Украины на матч с Италией не попал Николай Матвиенко, которого в предыдущей встрече "сине-желтых" заменили в перерыве из-за травмы. Его место в заявке занял одноклубник – Александр Зубков, которого не было в заявке на Англию.

Официальная заявка Украины на игру с Италией

Вратари : Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин. Защитники : Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев.

: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев. Полузащитники : Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, Егор Назарина.

: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, Егор Назарина. Нападающие : Роман Яремчук, Артем Довбык, Владислав Ванат.