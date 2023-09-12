Збірна України оголосила заявку на поєдинок зі збірною Італії. Троє футболістів залишились поза списком головної команди.
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Матвієнко поза заявкою
Окрім Олександра Тимчика та Олександра Піхальонка, які пропускали матч із англійцями, до заявки збірної України на матч з Італією не потрапив Микола Матвієнко, якого у попередній зустрічі "синьо-жовтих" замінили у перерві через травму. Його місце в заявці зайняв одноклубник – Олександр Зубков, якого не було у заявці на Англію.
Офіційна заявка України на гру з Італією
- Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.
- Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Денис Попов, Олександр Караваєв.
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Єгор Назарина.
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.