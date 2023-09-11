Сравнил с северными македонцами: тренер Италии выделил сильные стороны команды Реброва

Во вторник, 12 сентября, пройдет квалификационный матч к Евро-2024 между сборными Италии и Украины. Обе команды являются главными претендентами на вторую путевку на чемпионат Европы, первую же почти со 100-процентной гарантией получит Англия.

Обе команды сыграли свои предыдущие матчи вничью со счётом 1:1. Украина выдержала давление главного фаворита группы – сборной Англии, а команда Лучано Спалетти потеряла в конце матча победу против Северной Македонии.

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Тренер сборной Италии ожидает сложный матч

Это был первый матч "скуадры адзурры" под руководством Лучано Спаллетти. Главный тренер итальянцев сравнил сентябрьских соперников своей команды и поделился ожиданиями от матча против команды Сергея Реброва.

Украина? Они более организованы, чем Северная Македония, и имеют ясное представление о том, каким должно быть наше и их владение мячом. Мы играем в вертикальную игру, зная, как интерпретировать это пространство. Мы должны это хорошо делать. Украина захочет сыграть на контратаках, посмотрите на гол, который она забила Англии. Нам нужна хорошая фаза владения мячом, чтобы выкроить пространство в этих узких пространствах, чтобы играть в середине,

– сказал Спаллетти.

Отметим, что Италия и Украина 8 раз играли между собой в очных встречах. Пока что сборной Украины ни разу не удавалось переиграть титулованного соперника. "Скуадра адзурра" 6 раз одерживала победу при двух ничьих. Общий счет встреч 15:3 в пользу итальянцев.

В последний раз будущие соперники играли между собой в сезоне-2018/2019, тогда команды сыграли вничью 1:1 в товарищеском поединке, проходившем в Генуе.