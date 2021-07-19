Противостояние с бельгийцами продолжается

Генк – первый соперник Шахтера в еврокубках в сезоне-2021/2022. До этой жеребьевки дончане четыре раза выходили на футбольное поле против футболистов бельгийских клубов на стадии плей-офф.

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Первым соперником из этой страны в истории Шахтера был Брюгге. В далеком сезоне 1995/1996 "горняки" в 1/16 Кубка кубков проиграли бельгийцам. В первой игре Брюгге с минимальным счетом обыграл украинскую команду. А ответный матч завершился "сухими" нулями на табло.

Клуб из Донецка еще дважды встречался с Брюгге. В сезоне 2002/2003 в третьем круге квалификации Лиги чемпионов "черно-синие" снова взяли верх над украинцами – 1:1 и 1:1 (4:1 по пенальти). Однако уже через два года "горняки" смогли впервые переиграть соперника – 4:1. После этого от "горняков" пострадал Андерлехт – 3:1 и 1:0.

Последний раз судьба сводила Шахтер с бельгийскими клубами в сезоне-2016/2017. Соперником дончан в групповом турнире Лиги Европы был Гент (5:0 и 5:3).

В целом "оранжево-черные" провели с клубами из Бельгии 12 матчей, в которых одержали 6 побед и потерпев лишь одно поражение.

3 – 4 августа состоится первый поединок между Генком и Шахтером. Хозяевами этой встречи будут бельгийцы. Ответный матч запланирован на 10 сентября.