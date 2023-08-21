Воспользовались динамовским методом: Днепр-1 перенес свой матч УПЛ против лидера

Руководство Днепр-1 обратилось с просьбой к дирекции УПЛ перенести матч против Руха, запланированного на 27 августа. И этот матч все-таки перенесли.

О переносе матча против Руха Днепр-1 объявил на своей официальной странице. Причиной тому команда обратилась к дирекции УПЛ с соответствующей просьбой – там не указали. Как и то, когда сейчас состоится этот матч. Дата его проведения будет определена дополнительно.

К теме Последствия провала: Александр Кучер покинул Днепр-1 в преддверии старта в Лиге конференций

По всей вероятности, Днепр-1 обратился с соответствующей просьбой, чтобы иметь больше времени на подготовку к матчам еврокубков. Ведь 23 августа команда сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против Спартака (Словакия). А на 31 августа запланирован ответный матч. При этом свои "домашние" матчи в еврокубках Днепр-1 проводит именно в Словакии – Кошице.

Рух был против переноса матча

В этом сезоне в регламенте УПЛ прописали возможность для выступающих в еврокубках команд переносить свои матчи чемпионата на неопределенный срок без согласия соперника. Таким правилом уже дважды воспользовалось киевское Динамо. Сначала киевляне перенесли матч третьего тура против Металлист 1925, чтобы иметь больше времени для подготовки против Ариса в квалификации Лиги конференций. А уже после этого перенесли и матч пятого тура против Вереса с этой целью, ведь команду ожидает противостояние с Бешикташем.

Руководство Руха выступало против того, чтобы перенести матч против Днепр-1. Технический директор команды Александр Чабан заявил, что сначала в Днепр-1 неофициально обратились с просьбой перенести матч из Львова в Ужгород. А когда получили отказ, воспользовались возможностью перенести матч на неопределенный срок.

Во львовском клубе возмутились таким решением. И хотят, чтобы эту норму убрали из регламента. Апеллируют тем, что это "убивает спортивный принцип и интерес к внутренним соревнованиям". Хотя в прошлом сезоне Рух тоже переносил свои матчи чемпионата ради выступлений в еврокубках. При этом там выступала не основная команда, а юношеская – в Юношеской лиге УЕФА. Но многие игроки этой юношеской команды были и игроками основной команды. И тот же Ингулец тогда пошел на уступки Руху.