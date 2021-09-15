Матч Динамо (допишем до 24:00)

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Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых скончался 14 сентября 2021 года. Ему было 66 лет.

Юрий Седых родился 11 июня 1955 года в российском Новочеркасске. В 1967 году начал занятия легкой атлетикой. В 1972 году поступил в Киевский институт физкультуры, поэтому считается воспитанником киевской школы метания молота. Юрий Седых выиграл все главные медали в карьере и установил мировой рекорд, когда жил и тренировался в Украине.

В 1976 году выиграл свою первую Олимпиаду в Монреале. В 1980 году Защити свой чемпионский титул на Олимпиаде в Москве. Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе он пропускал из-за бойкота СССР, а в Сеуле-1988 стал серебряным призером.

Динамо разбомбило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА

Юноши киевского Динамо мощно стартовали в Лиге УЕФА. В первом поединке футболисты Динамо U-19 разгромили португальскую Бенфику.

Уже на 9 минуте игры Боль открыл счет. После перерыва юные динамовцы удвоили преимущество: Бражко реализовал пенальти на 65 минуте. На 79 минуте поединка Волошин сделал счет разгромным. Точку в матче поставил Диалло, забивший четвертый гол киевлян.

Победитель группы E выйдет в 1/8 финала турнира. Команда, занявшая второе место, сыграет на стадии 1/16 финала. Соперниками Динамо, кроме Бенфики, являются Бавария и Барселона.

Прометей сокрушил соперника в дебютном матче Лиги чемпионов

Украинский баскетбольный клуб Прометей успешно дебютировал в Лиге чемпионов. Прометей в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов разгромил болгарский Левски.

Баскетболисты Левски воспользовались стартовым волнением гостей из Украины, которые только второй раз играют в еврокубках. За первую четверть игроки столичного клуба получили 12 очков преимущества.

Перерыва между четвертями оказалось достаточно наставнику Прометея, чтобы внести все необходимые изменения. Подопечные Ронена Гинзбурга за следующие 10 минут деморализовали соперника рывком 33:0. Только на последних секундах четверти хозяева паркета смогли реализовать дальнее попадание. Поймав кураж, Прометей продолжил уверенно диктовать свои условия.